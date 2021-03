Quotidien, deuxième partie du 24 mars 2021 avec Olivier Véran

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 24 mars 2021 : Paul Gasnier est parti à la rencontre d’Estelle Redpill, la TikTokeuse d’extrême-droite qui essaie de convaincre la jeunesse sur le réseau social. En plateau, Yann Barthès reçoit le ministre de la Santé Olivier Véran pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus en France, un an après le premier confinement et alors que la situation s’aggrave dans tout le pays. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Riz Ahmed, 1er acteur musulman nommé aux Oscars, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Alison Wheeler fait son QFMTV de la semaine.