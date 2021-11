Quotidien, deuxième partie du 24 novembre 2021 avec Alexandre Bompard, Ben et Yvan Attal

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 24 novembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe les derniers déplacements d’Anne Hidalgo. La candidate espère rompre avec son image parisienne en multipliant les visites dans le monde rural. Azzeddine Ahmed-Chaouch revient ensuite sur le verdict du procès dit de la sextape de Mathieu Valbuena et la condamnation de Karim Benzema. En plateau, Yann Barthès reçoit Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, puis Yvan et Ben Attal à l’occasion de la sortie de leur film « Les choses humaines » au cinéma. Enfin, Willy Papa commémore les 30 ans de la mort de Freddie Mercury dans son Petit Q, Alison Wheeler présente sont QFMTV de la semaine et Étienne Carbonnier prend des nouvelles des aventuriers de Koh Lanta dans son Canap.