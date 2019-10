Quotidien, deuxième partie du 24 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 24 octobre. Paul Larrouturou continue à suivre Emmanuel Macron dans l’océan indien. En plateau, Yann Barthes reçoit Jane Birkin pour la suite de la publication de son journal intime, « Post Scriptum ». Emmanuel Macron poursuit son déplacement dans l’océan indien. Ce jeudi, il était à Saint-Denis de la Réunion. Paul Larrouturou le suit sur place. Il y a un an, Jane Birkin était venue sur le plateau de Quotidien pour nous présenter le premier tome de ses carnets, écrits depuis l’enfance, et enfin publiés. Elle revient cet automne avec le deuxième volet de ses écrits intimes, « Post Scriptum ». On en parle avec Jane Birkin sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de l’audition au Congrès du patron de Facebook Mark Zuckerberg, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters et Étienne Carbonnier nous emmène à la KidExpo.

