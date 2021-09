Quotidien, deuxième partie du 24 septembre 2021

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 24 septembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier retrouve Abda Sall à bord de l’Ocean Viking. Depuis quinze jours, notre journaliste vit le quotidien des bénévoles de SOS Méditerranée qui ont tout quitté pour secourir les réfugiés en perdition aux larges des côtes libyennes. En plateau, Yann Barthès reçoit l’humoriste Gad Elmaleh à l’occasion de son grand retour sur scène avec « D’ailleurs », un nouveau one-man show très attendu après six ans d’absence. Il reçoit ensuite l’un des plus grands chefs du monde, Guy Savoy, pour la sortie de son livre de recettes de soupes. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et notre Mondaine Clémence Majani s’invite dans les événements chics de la capitale.