Quotidien, deuxième partie du 25 avril 2022 avec Brice Teinturier et Dominique Reynié

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 25 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la journée électorale de Marine Le Pen, de son vote matinal à sa défaite. Il revient également sur le week-end électoral d’Emmanuel Macron et la manifestation de militants antifa Place de la République. En plateau, on débriefe les résultats du second tour avec les politologues Brice Teinturier et Dominique Reynié. Enfin, le Morning Glory revient sur les premières déclarations politiques de l’après-second tour et Étienne Carbonnier nous fait vivre le marathon du vote des politiques dans son Transpi.