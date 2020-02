Quotidien, deuxième partie du 25 février 2020 avec Raphaël Enthoven et Kheiron

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 25 février 2020. Paul Larrouturou analyse l’importance du coronavirus dans la campagne pour la mairie de Paris et Paul Gasnier fait le point sur les derniers débats et votes démocrates aux États-Unis. En plateau, Yann Barthes reçoit le philosophe Raphaël Enthoven pour son spectacle « Vivre ensemble ? » et le comédien et humoriste Kheiron pour son spectacle d’impro. Le Coronavirus est devenu un enjeu pour la campagne municipale de Paris. Agnès Buzyn, remplaçante au pied levé de Benjamin Griveaux, a accusé Anne Hidalgo de ne pas préparer Paris à l’éventualité d’une épidémie… après avoir salué son implication pour la santé des Parisiens une semaine plus tôt. On en parle avec Paul Larrouturou. La primaire démocrate poursuit son cours aux États-Unis. Talonné par Pete Buttigieg en Iowa et dans le New Hampshire, Bernie Sanders a assis son avance dans le Nevada, où il est arrivé loin devant ses concurrents. On fait le point avec Paul Gasnier. On le savait prof, philosophe, accro à Twitter, conférencier, adepte des plateaux télé et des studios de radio, mais Raphaël Enthoven en voulait plus. Le philosophe sera sur les planches de la Seine Livre le 28 février avec son spectacle « Vivre ensemble ? ». On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien. Depuis 2017, Kheiron est sur les planches pour un spectacle tout en impro. Un pari risqué, relevé avec brio par celui qui fait aujourd’hui figure de roi de l’impro sur la scène française. Sur scène, Kheiron joue avec l’actu, le quotidien, avec la même éloquence qui a fait son succès. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de l’hommage rendu à Kobe Bryant et sa fille, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Petit Q, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais, La Mondaine s’invite au Salon de l’Agriculture et Étienne Carbonnier nous emmène au Béhourd de Monaco.