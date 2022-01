Quotidien, deuxième partie du 25 janvier 2022 avec Jean-Laurent Cassely, Thierry Marx et Thomas VDB

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mardi 25 janvier : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier retrouve Valentine Watrin au meeting de Jean-Luc Mélenchon et décrypte la polémique autour de la baguette à 0,29€ vendue par Leclerc. En plateau, Yann Barthès s’intéresse également à la polémique dite de la baguette de pain avec le cuisinier Thierry Marx et le journaliste Jean-Laurent Cassely. Il reçoit ensuite l’humoriste Thomas VDB pour fêter le triomphe de son spectacle et parler de son autobiographie. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa revient sur l’affiche hallucinante du Superbowl, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ de la semaine et Etienne Carbonnier nous emmène suivre la course de la Grande Odyssée.