Quotidien, deuxième partie du 25 juin 2019 avec Mika

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 25 juin. En plateau, Yann Barthes reçoit Mika pour la sortie de son nouvel album, « My name is Michael Holbrook ». Quatre ans après « No place in heaven », Mika revient sur le devant de la scène avec un album pop, sexy et toujours aussi rythmé, « My name is Michael Holbrook ». Le juré de The Voice est retourné à ses premiers amours : l’écriture et la composition de ses titres, pour proposer un nouvel opus innovant, inspiré et très personnel. Mika est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène au dernier hommage de la mode à Karl Lagerfeld, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous parle du championnat de France des bridgers juniors et Alison Wheeler enquête sur la canicule.