Quotidien, deuxième partie du 25 juin 2021 avec Léa Salamé, Lena Mahfouf, François-Régis Gaudry et Maneskin

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 25 juin : pour redorer son image auprès des jeunes, la police française a décidé d’investir les réseaux sociaux. Paul Gasnier a assisté à l’une de leurs journées de tournage pour Tik Tok. En plateau, Yann Barthès reçoit deux femmes qui ont cartonné en librairie cette année : Léa Salamé (« Femmes puissantes ») et Lena Mahfouf (« Toujours plus »). Il reçoit ensuite le critique gastronomique François-Régis Gaudry pour parler d’un livre qui sent déjà les vacances, « On va déguster l’Italie ». Et pour rester dans le thème, il reçoit Maneskin, le groupe vainqueur de l’Eurovision, pour un live et une interview. Comme tous les vendredis, Juan Arbelaez nous fait découvrir une nouvelle recette, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et La Mondaine Clémence Majani s’invite dans les coulisses de TF1.