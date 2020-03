Quotidien, deuxième partie du 25 mars 2020 avec Alison Wheeler, Jérémy Ferrari et Justin Breysse

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 25 mars 2020. On parle de la contamination au Coronavirus du prince Charles avec Yann Barthès, du foyer épidémique aux Etats-Unis avec Julien Bellver, de ces commerces qui restent ouverts malgré le confinement selon les pays d’Europe dans lesquels ils se trouvent. On parle aussi des people confinés, du possible point de départ de l’épidémie en Italie avec Lilia Hassaine et Martin Weill donne la parole aux soignants en première ligne dans la lutte contre le Coronavirus. En duplex, Yann Barthes échange avec Justin Breysse, interne aux urgences et Alison Wheeler depuis chez elle. Et enfin, Jérémy Ferrari fait sa playlist du confinement. Avec le Coronavirus, on réalise que face à une épidémie, on est tous égaux : les riches, les pauvres, les puissants ou les autres. La preuve, même le prince Charles est touché par le virus. Mais pas son épouse. Ce qui nous apprend encore autre chose. Justin Breysse est interne en rhumatologie à Aix-Marseille et président de l’Intersyndicale nationale des internes. On parle avec lui de la situation des hôpitaux français, du rôle des soignants et des internes. A New York, la situation paraît de plus en plus hors de contrôle. La ville est la plus touchée des Etats-Unis par l’épidémie de Coronavirus : à elle seule, elle représente 60% des malades, dont plus de la moitié est âgé entre 18 et 49 ans. Les appels à la prudence se multiplient et un homme est particulièrement écouté pendant cette période de trouble : Andrew Cuomo, le gouverneur de l’Etat de New-York. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias. Le confinement se généralise en Europe, mais pas avec les mêmes règles pour tout le monde. La France a par exemple décrété la fermeture des bars, restaurants, lieux de culture, mais pas des tabacs ou des cavistes. La Pologne, pays très catholique, autorise encore les messes. La Belgique, elle, autorise ses coiffeurs à continuer à travailler. En Suède, hors de question de fermer le géant Ikea. A San Francisco ou aux Pays-Bas, ce sont les revendeurs de marijuana qui ont eu le droit de rester ouverts. Paul Gasnier fait le point sur ces « exceptions » propres à chaque pays. Toute la semaine, Martin Weill donne la parole aux soignants, en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de Coronavirus. Ce mercredi, il partage les témoignages d’Amandine, anesthésiste-réanimatrice à l’hôpital Saint-Joseph, Anne, interne à l’hôpital Cochin et diagnostiquée positive au Coronavirus, Walid, interne dans un hôpital de la région lilloise et de Sophie Vinelle, directrice de l’Ehpad de Cornimont dans les Vosges. Et si l’explosion de l’épidémie de Coronavirus en Italie avait un seul et même point de départ : le match de la Ligue des Champions entre l’Atalanta Bergame et Valence ? Depuis plusieurs jours, le match est pointé du doigt. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Cette semaine dans Quotidien, on essaie de vous donner le maximum d’informations sur l’épidémie de Coronavirus, mais aussi de vous donner de quoi vous occuper pendant la quarantaine. Ce lundi, c’est au tour de Jérémy Ferrari de nous partager ses coups de cœur spécial confinement. Comme nous tous, Alison Wheeler est confinée chez elle. Comme elle est normalement sur le plateau le mercredi, on a décidé de ne pas (trop) bouleverser nos habitudes. On la retrouve en duplex depuis son salon pour qu’elle partage avec nous son quotidien en confinement.