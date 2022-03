Quotidien, deuxième partie du 25 mars 2022 avec Jean Imbert et Arnaud Donckele

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 25 mars 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier donne la parole à deux mères de famille ukrainiennes, désormais engagée dans les forces armées de leur pays. Abda Sall et Louis de Saxé sont, eux, en Corse pour parler de l’autonomie de l’île. En plateau, Yann Barthès reçoit les spécialistes de l’opinion des Français, Frédéric Dabi et Adélaïde Zulfikarpasic, ainsi que les chefs Arnaud Donckele et Jean Imbert pour leur étoile Michelin. Ensuite, Yann Barthès fait le point sur la guerre en Ukraine avec Tatiana Kastouéva-Jean, spécialiste des questions de politique étrangère. Enfin, Jeanna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Marc Beaugé revient sur les nouvelles pratiques des Russes pour soutenir les Ukrainiens sur les réseaux sociaux, tandis que notre Mondaine Clémence Majani s’invite à la cérémonie des étoiles du guide Michelin à Cognac.