Quotidien, deuxième partie du 25 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 25 novembre. On parle de la marche contre les violences faites aux femmes avec Salhia Brakhlia et le témoignage glaçant de l’actrice Sandrine Bonnaire. En plateau, Yann Barthès reçoit Benoît Berthe, passé par une « thérapie de conversion » pour homosexuels et le chanteur Julien Clerc pour son album de duos. Sandrine Bonnaire était à la marche contre les violences faites aux femmes samedi à Paris. Pour la première fois, au micro de Quotidien, l'actrice témoigne des violences conjugales qu'elle a subies dans le passé. On croyait les « thérapies de conversion » cantonnées aux États-Unis, à des groupes de chrétiens radicaux. En réalité, ces « thérapies » pour « guérir » les homosexuels se pratiquent partout dans le monde, y compris en France. Benoît Berthe en a fait l’expérience pendant plusieurs années, après avoir annoncé son homosexualité à ses parents. Il témoigne dans un documentaire d’Arte, « Homothérapies, conversion forcée » et ce soir sur le plateau de Quotidien. Julien Clerc signe son grand retour cet automne, mais il ne revient pas seul. Pour l’accompagner sur son nouvel album, le chanteur s’est entouré de Vianney, Sandrine Kiberlain, Calogero, Philippe Katerine ou encore Florent Pagny. Le résultat : un album composé exclusivement de duos. Julien Clerc nous explique pourquoi sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la fin du défilé Victoria’s Secret, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène en Belgique.