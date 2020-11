Quotidien, deuxième partie du 25 novembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 25 novembre : Paul Gasnier est dans le Haut-Karabagh où des milliers d’Arméniens fuient leur maison après la capitulation de leur pays face à l’Azerbaïdjan. En plateau, Yann Barthès reçoit le patron de l’un des services publics les plus importants pour les Français, le PDG de La Poste Philippe Wahl. On rend hommage à Diego Maradona, disparu ce mercredi 25 novembre à l’âge de 60 ans avec une rétrospective de sa carrière signée Azzeddine Ahmed-Chaouch et avec la parole des journalistes de So Foot, Pierre Maturana, Joachim Barbier et Swann Borsellino. Willy Papa nous dresse le portrait de l’ado qui fait exploser Tik Tok, Charli d’Amelio, Alison Wheeler fait son Quickie de l’actu du jour et Étienne Carbonnier donne un Oscar aux acteurs de la chaîne Chasse & Pêche. Pendant 30 ans, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont disputés la région du Haut-Karabagh. La reprise des conflits au mois de septembre a conduit, après six semaines de combat, à la capitulation de l’Arménie. 100 000 Arméniens, habitants du Haut-Karabah ont dû fuir leur maison. Paul Gasnier et Paul Bouffard sont sur place. Avec plus de 21milliards d’objets distribués par an, la Poste est l’un des services publics auquel les Français sont le plus attachés. Avec la crise et les fêtes qui arrivent, La Poste s’apprête à entamer la période la plus compliquée de son histoire. On en parle avec Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste. Diego Maradona est mort ce mercredi 25 novembre à l’âge de 60 ans. L’ex footballeur argentin, malade depuis plusieurs années, disparaît trois semaines après son soixantième anniversaire. Véritable légende dans son pays, Diego Maradona était surnommé « El Pibe de Oro », le gamin en or.