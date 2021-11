Quotidien, deuxième partie du 25 novembre 2021 avec Nabilla et Arnaud Fontanet

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 25 novembre 2021 : dans le 20h15 Express de Paul Gasnier, on revient sur la Wauquiez Mania chez Les Républicains et sur la situation tendue en Guadeloupe. En plateau, Yann Barthès reçoit l’épidémiologiste et membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet pour faire le point sur la cinquième vague de Covid en France et les dernières mesures annoncées par le ministre de la Santé Olivier Véran. On reçoit ensuite Nabilla Benattia à l’occasion de la sortie sur Amazon de sa série-documentaire « Sans filtre » dans laquelle elle raconte son histoire, de son arrivée dans la télé-réalité à son mariage cet été, en passant par son évolution de style, sa carrière, ses coups durs et ses moments de joie. Enfin, le Petit Q de Willy Papa nous fait découvrir la suite de la tournée promo d’Adèle, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous emmène au marathon du Beaujolais dans son Transpi.