Quotidien, deuxième partie du 25 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 25 octobre. On part au Liban avec Baptiste des Monstiers et à la Réunion avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthès reçoit Bigflo et Oli et leur père Fabian Ordonez, ainsi que la philosophe Vinciane Despret. Baptiste des Monstiers est à Beyrouth, au Liban pour couvrir les manifestations monstres qui secouent le pays. Depuis le début de la contestation, les femmes occupent une place centrale dans les mobilisations. Toute la semaine, Paul Larrouturou suit Emmanuel Macron dans son déplacement dans l’Océan Indien. Bigflo et Oli s’attaquent à un défi de taille : samedi 26 octobre, ils rempliront la plus grande salle d’Europe, l’Accor Hotel Arena de Bercy. Juste avant, ils sont de passage sur le plateau de Quotidien, en compagnie de leur père, Fabian Ordonez, qui sort son tout premier album. Vinciane Despret est une philosophe spécialiste de la condition animale. Dans « Habiter en oiseau », elle nous parle des animaux à plumes et de tout ce qu’ils peuvent nous apporter. On en parle avec elle sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Laura Felpin se met dans la peau d’un nouveau personnage et la Mondaine s’incruste dans les soirées huppées de Paris. Et toujours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.

En savoir plus sur Yann Barthes