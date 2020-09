Quotidien, deuxième partie du 25 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 25 septembre : on part aux Etats-Unis avec Laura Geisswiller pour comprendre comment New York essaie de se relever après l’épidémie ; en plateau, Yann Barthès reçoit l’actrice Noémie Lvovsky et le metteur en scène Jean Robert-Charrier ainsi que les journalistes Anne-Laure Bonnet et Smail Bouabdellah pour le lancement de la chaîne Telefoot. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, la Mondaine nous emmène dans les soirées chics de Paris et Etienne Carbonnier découvre le bowling naturiste dans son Transpi XXL.