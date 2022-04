Quotidien, deuxième partie du 26 avril 2022 avec Etienne Gernelle, Marion Van Renterghem et Tatiana Kastouéva-Jean

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 26 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe avec Sophie Dupont le Conseil stratégique des Républicains avant les élections législatives, nous parle d’une affiche pour le moins étonnante de Jean-Luc Mélenchon et débriefe la soirée électorale vue par les Français désabusés de la politique grâce à Abda Sall. En plateau, on fait le point sur ce qu’il faut attendre – ou pas – des cinq prochaines années d’Emmanuel Macron au pouvoir avec Etienne Gernelle, patron du Point et Marion Van Renterghem, grand reporter, prix Albert Londres, mais aussi biographe d’Angela Merkel. Dans son Petit Q, Willy Papa nous apprend tout ce qu’il faut savoir sur le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk, Laurent Macabiès débriefe la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa réac’ du second tour et Etienne Carbonnier prend des nouvelles de Stéphane Bern dans son Canap.