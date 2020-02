Quotidien, deuxième partie du 26 février 2020 avec Mike Horn et Roch-Olivier Maistre

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 26 février 2020. Paul Gasnier a assisté au premier jour du procès des époux Fillon. En plateau, Yann Barthes reçoit le président du CSA, Roch-Olivier Maistre et l’explorateur Mike Horn. Repoussé lundi, le procès de François et Penelope Fillon s’est finalement ouvert ce mercredi au tribunal de Paris. Les deux époux, ainsi que l’ancien député européen Marc Joulaud, comparaissent pour « détournement de biens sociaux » et « recel d’abus de biens sociaux ». Paul Gasnier a assisté au premier jour du procès. Roch-Olivier Maistre est le nouveau président du CSA, le « gendarme du PAF ». Il parle peu, mais il a accepté de venir sur le plateau de Quotidien. Avec lui, on évoque la situation de l’audiovisuel français, ses évolutions et ses limites. Le 11 septembre 2019, Mike Horn et son co-équipier Borge Ousland se lancent dans une traversée de l’Arctique à ski et sans assistance. Deux mois plus tard, on apprend que les deux explorateurs sont coincés, incapables de continuer leur traversée. Les deux explorateurs, pourtant habitués aux conditions climatiques les plus extrêmes, ont atteint leurs limites. Il leur faudra plusieurs jours et le secours in extremis d’un brise-glace pour les tirer d’affaire. De retour en France, remis sur pieds, Mike Horn nous raconte cette expédition qui aura bien failli être la dernière sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de John Lewis, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier nous emmène au Béhourd de Monaco et Alison Wheeler a décroché l’interview exclusive de la pine de Benjamin Griveaux.