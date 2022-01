Quotidien, deuxième partie du 26 janvier 2022 avec Emilie Aubry, Michel Eltchaninoff, Hugues de Rosny et Emma Rouvet

Au programme du replay de la seconde partie du mercredi 26 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le dernier déplacement de Christiane Taubira et décrypte le coup d’état au Burkina Faso. En plateau, on fait le point sur la crise entre l’Ukraine et la Russie avec Michel Eltchaninoff et Emilie Aubry et on partage des infos positives avec Emma Rouvet et Hugues de Rosny, fondateurs du « Média Positif ». Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse à la nouvelle série Netflix sur Neymar, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait son QFMTV de la semaine et Etienne Carbonnier passe la soirée avec la police dans son Canap.