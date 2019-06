Quotidien, deuxième partie du 26 juin 2019 avec Frédéric Mion et Idris Elba

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 26 juin. En plateau, Yann Barthes reçoit Frédéric Mion, directeur de Sciences Po qui vient d’annoncer qu’elle renonçait à faire passer des épreuves écrites lors de son concours d’entrée, mais aussi la superstar Idris Elba, qui vient nous parler du dernier volet de Fast and Furious. C’est une véritable petite révolution qui se joue en ce moment à Sciences Po : l’école prisée des politiques a décidé de renoncer à son épreuve écrite, instaurée depuis le lancement de l’école. Désormais, les prétendants élèves à Sciences Po devront passer un entretien oral, uniquement. On en parle avec le directeur de l’école, Frédéric Mion, sur le plateau de Quotidien. L’immense acteur Idris Elba est dans Quotidien. Après « The Wire », « Thor », « Pacific Rim », le biopic sur Mandela, l’acteur américain n’a plus rien à prouver à personne. Superstar aux États-Unis, idole partout dans le monde, on a même pensé à lui pour devenir le futur James Bond. Idris Elba est, aussi, l’homme le plus sexy de la planète selon People. Il revient à l’écran pour le neuvième volet de « Fast & Furious, Hobbs & Shawn » et pour incarner le pire méchant de toute la franchise. Idris Elba nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène aux BET Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nora Hamzawi nous explique tout ce qu’il faut savoir sur la canicule et Étienne Carbonnier nous envoie admirer les joueurs de bridge junior.