Quotidien, deuxième partie du 26 juin 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 26 juin 2020. En plateau, Yann Barthès reçoit Jonathan Cohen et Vincent Dedienne pour le film « Terrible jungle » ainsi que le chanteur Philippe Katerine, en live et en interview. Le 12 août, rendez-vous au cinéma pour voir « Dans la terrible jungle » : un film inclassable, déjanté, absurde et inévitablement drôle. Jonathan Cohen et Vincent Dedienne font partie du casting, et ce sont eux qui en parlent le mieux. Dans « Blond », Philippe Katerine dresse un portrait plus actuel que jamais de la société. « Je n’ai jamais été contrôlé parce que je suis blond », dit-il. On avait envie de terminer la saison en beauté, avec lui, sur le plateau de Quotidien. Le préfet Didier Lallement était interrogé face au Sénat cette semaine. Connu pour ses petites phrases polémiques depuis sa prise de fonction, il a irrité les réseaux sociaux avec ses déclarations au Sénat. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias. Pour la dernière de la saison, Laurent Macabiès remet les trophées de son Morning Glory, Etienne Carbonnier fait le best-of des Transpi de l’année et Laura Felpin laisse une dernière fois la parole à Vanessa Poteaux.