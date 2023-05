Quotidien, deuxième partie du 26 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du vendredi 25 mai 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à l’offensive de soldats russes sur le sol russe aux côtés de soldats ukrainiens et à l’audience spéciale violences conjugales au tribunal de Bobigny. Jake Shears est en live sur le plateau de Quotidien avec “Too much music”. L’humoriste Pierre Thévenoux est sur le plateau de Quotidien. Le chanteur Jake Shears du groupe Scissor Sisters est sur le plateau de Quotidien pour son album “Last Man Dancing”. Enfin, on résume l’actualité de la semaine en silence.