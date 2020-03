Quotidien du 26 mars 2020 avec Thomas Pesquet, Hélène Romano et Pablo Mira

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité de Quotidien du 26 mars 2020. Comme tous les soirs, Martin Weill donne la parole au personnel soignant mobilisés dans les hôpitaux français. Yann Barthès parle des effets du confinement sur notre mental avec la psychologue Hélène Romano, Julien Bellver fait le point sur la situation dans le monde. On prend des nouvelles de nos couples et Thomas Pesquet fait sa playlist spécial confinement. On rejoint également Pablo Mira en duplex de son salon, Jenna Castetbon présente ses silences de la semaine et Willy Papa nous débriefe le quotidien des people en quarantaine. Toute la semaine, Martin Weill donne la parole au personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Ce jeudi, il partage les témoignages de Lévana, infirmière aux urgences à Montreuil, Mohammed, interne aux urgences de Marseille, Mathieu, interne en réanimation à Strasbourg et Sophie-Hélène, interne en radiologie. Être confinés, on l’a bien compris, est essentiel pour enrayer la propagation du Covid-19 en France et dans le reste du monde. Pour autant, le confinement peut-être une épreuve, pour certains plus encore que pour d’autres. Hélène Romano est docteure en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute. On parle avec elle des effets du confinement sur notre mental. Aux Etats-Unis, la situation s’aggrave d’heure en heure. A New York, l’épidémie de Coronavirus semble hors de contrôle. Pourtant, Donald Trump refuse que le pays reste confiné trop longtemps, au risque de plomber l’économie. Et les journaux nationaux lui font payer. A contrario, en Russie, Vladimir Poutine assure que la situation est sous contrôle et que le nombre de cas dans le pays est limité. On en parle avec Julien Bellver. Cette semaine dans Quotidien, on essaie de vous donner le maximum d’informations sur l’épidémie de Coronavirus, mais aussi de vous donner de quoi vous occuper pendant la quarantaine. Ce lundi, c’est au tour de Thomas Pesquet de nous partager ses coups de cœur spécial confinement. Normalement, le jeudi, Pablo Mira est avec nous en plateau. Confinement oblige, il est chez lui, mais on ne pouvait pas résister à l’envie de le voir et de prendre de ses nouvelles pour qu’il nous raconte comment il vit sa quarantaine. Jenna Castetbon fait ses Silences de la semaine, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Juan Arbelaez nous donne sa recette du jour et Willy Papa nous donne des nouvelles des people en confinement.