Quotidien, deuxième partie du 26 mars 2021 avec Tahar Rahim et Eddy de Pretto

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 26 mars 2021 : qui sont les « Pessi » ces justiciers auto-proclamés de Twitter ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. En plateau, Yann Barthès reçoit le Français le plus apprécié outre-Atlantique ces dernières semaines, l’acteur Tahar Rahim. Cette année, il est à l’affiche du dernier film de Kevin McDonald, « Désigné coupable », mais aussi de la série Netflix événement « Le Serpent ». Yann Barthès reçoit ensuite Eddy de Pretto. Le chanteur revient avec un nouvel album, dédié « À tous les bâtards ». Il nous fait découvrir l’un de ses morceaux, « Freaks » en live, et nous raconte comment il a composé ce dernier opus sur le plateau de Quotidien. Enfin, comme tous les vendredis, Jenna Castetbon débriefe l’actualité de la semaine en silence, Juan Arbelaez nous apprend à réaliser la recette préférée de Tahar Rahim et notre Mondaine Clémence Majani passe la journée avec Jul, à Marseille.