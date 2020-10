Quotidien, deuxième partie du 26 octobre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 26 octobre 2020 : à une semaine de l’élection américaine, on retrouve Laura Geisswiller à Washington et Paul Gasnier en Floride. En plateau, Yann Barthès reçoit Jean-Pierre Odin pour parler avec lui de l’islamisme à l’école et le réalisateur Nicolas Bedos. Comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous emmène dans Koh Lanta.