Quotidien, deuxième partie du 26 septembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 26 septembre. Une spéciale Jacques Chirac, disparu ce jeudi, à l’âge de 86 ans. Pour parler de l’ancien président, Yann Barthes reçoit les journalistes Raphaelle Bacqué, Michel Field, Laurent Guimier, Ludovic Vigogne et David Revault d’Allonnes. En plateau, avec eux, on revient sur les moments marquants de la vie de Jacques Chirac. En un septennat et un quinquennat, Jacques Chirac a connu beaucoup, beaucoup d’échanges avec les médias. De grands moments de télévision, de grandes polémiques aussi parfois, mais surtout beaucoup de moments devenus cultes. Julien Bellver revient sur les apparitions marquantes de l’ancien chef d’État. Des images cultes de Jacques Chirac, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur ici, à Quotidien : celle tournée, à l’époque, par les caméras du Petit Journal. Celle d’un Jacques Chirac gaulé par son épouse Bernadette en pleine tentative de flirt avec la députée socialiste Sophie Dessus. Dans son Petit Q, Willy Papa nous rappelle toutes les rencontres de Jacques Chirac avec des people, Laurent Macabiès revient sur les discours de l’ancien président dans son Morning Glory et Pablo Mira maintient sa revue de presse des haters, qui se sont vite emparés du sujet Chirac.

En savoir plus sur Yann Barthes