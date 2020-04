En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 27 avril 2020. Salhia Brakhlia questionne le retour des enfants à l’école dès le 11 mai dans son Moment de vérité ; dans son Zoom, Lilia Hassaine se demande comment respecter la distanciation sociale pendant les vacances et Paul Larrouturou s’intéresse au cas Jean-Michel Blanquer. Yann Barthes interroge la docteure Karine Lacombe et on fait la playlist de confinement de Thomas VDB. Paul Gasnier fait son 1er jour de roadtrip dans la France confinée, Julien Bellver s’intéresse à la disparition de Kim Jong-un dans son 20h30 Médias et Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur le bal populaire dans le XVIIe arrondissement de Paris dans son Chaouch Express et Etienne Carbonnier débriefe le dernier Koh Lanta dans son Transpi du jour. Comme tous les jours dans son Petit Q, Willy Papa nous donne des nouvelles des people confinés, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, le chef Juan Arbelaez nous fait découvrir une nouvelle recette et Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine.