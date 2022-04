Quotidien, deuxième partie du 27 avril 2022 avec Jean-Dominique Merchet et Antoine Wystrach

Au sommaire de Quotidien seconde partie du mercredi 27 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le premier déplacement d’Emmanuel Macron depuis sa réélection. Il décrypte également les tensions entre le Parti socialiste et la France insoumise à moins d’un mois des élections législatives. Enfin, il prend des nouvelles de la ville de Kharkiv avec le journaliste Wilson Fache. En plateau, Yann Barthès décrypte la situation en Ukraine avec le journaliste Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Dans un tout autre registre, il nous parle du monde époustouflant des fourmis avec le chercheur Antoine Wystrach. Dans son Petit Q, Willy Papa fait un point d’étape sur le procès Johnny Depp vs Amber Heard, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Etienne Carbonnier nous emmène une dernière fois au ski dans son Transpi.