Quotidien, deuxième partie du 27 février 2020 avec Diane von Fürstenberg, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 27 février. On parle des animaux dans les campagnes municipales avec Paul Larrouturou et du dernier débat des candidats démocrates aux États-Unis avec Paul Gasnier. En plateau, Yann Barthès reçoit la très rare créatrice de mode Diane von Fürstenberg et le duo Arnaud Hoedt et Jérôme Piron pour leur livre « La convivialité ». Après le Coronavirus, un nouveau sujet s’invite dans la campagne des municipales : les animaux. Au Rassemblement national, on s’affiche volontiers avec des petits chatons trop mignons et, à Rennes, la liste France Insoumise à Rennes a même décidé de faire figurer un chat parmi ses candidats, afin de symboliser la cause animale. On en parle avec Paul Larrouturou. Mardi soir, les candidats démocrates s’affrontaient une nouvelle fois lors d’un débat télévisé sur CBS. Attaqué de toutes parts, Bernie Sanders n’a pas hésité à riposter, mais le débat est rapidement devenu inaudible. On en parle avec Paul Gasnier. C’est l’une des créatrices de mode les plus célèbres et les plus prisées du monde. Très rare dans les médias, Diane von Fürstenberg sera décorée de la Légion d’honneur par Emmanuel Macron ce vendredi 28 février. On en profite pour la recevoir, pour la première fois, sur le plateau de Quotidien. Arnaud Hoedt et Jérôme Piron sont belges et ils cartonnent au théâtre avec leur spectacle sur l’orthographe. Ça s’appelle « La convivialité », c’est drôle, instructif et un peu décalé. Arnaud Hoedt et Jérôme Piron sont sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Mad Mike, l’homme qui a trouvé la mort en essayant de prouver que la Terre est plate, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters et Étienne Carbonnier renoue avec la Fashion Week.