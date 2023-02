Quotidien, deuxième partie du 27 février 2023 avec Rebecca Mader et Nadia Tereszkiewicz

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du lundi 27 février 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier fait le point sur la situation en Ukraine, un an après le début du conflit et nous montre comment, malgré tout, la jeunesse continue de vivre sa vie en pleine guerre. Sophie Dupont revient quant à elle sur la visite millimétrée de la Première ministre Elisabeth Borne au Salon de l’Agriculture. En plateau, Yann Barthès reçoit les actrices Rebecca Mader et Nadia Tereszkiewicz à l’affiche du dernier film de François Ozon, « Mon crime ». Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les cérémonies pré-Oscars.