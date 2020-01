Quotidien, deuxième partie du 27 janvier 2020 avec Tomer Sisley et Julian Bugier

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 27 janvier 2020. Martin Weill nous emmène à Washington où il a pu suivre la marche des « pro-vie » avec Donald Trump. En plateau, Yann Barthes reçoit le journaliste Julian Bugier avant la grande soirée de France 2 contre l’antisémitisme et l’acteur Tomer Sisley pour la série événement Netflix « Messiah ». Pour la première fois, un président américain a défilé aux côtés des anti-avortement. Ce week-end, Donald Trump s’est rallié à la marche des « pro-vies » à Washington. Martin Weill était sur place. Mardi soir, France 2 propose une grande soirée consacrée à l’antisémitisme en France et dans le monde à l’occasion des 75 ans de la libération d’Auschwitz. Raconter la Shoah, malgré la disparition de ses nombreux témoins, faire vivre la mémoire collective à travers le temps, autant de défis à relever dès à présent et pour les années à venir. Julian Bugier qui présentera cette soirée spéciale sur France 2, est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Tomer Sisley est actuellement à l’affiche de deux séries qui cartonnent : la première, Balthazar, diffusée sur TF1 est un succès depuis la saison 1. La deuxième est la série événement Netflix de cette rentrée. Dans « Messiah », il incarne un agent des services secrets israéliens sceptique face à celui qui se présente comme « le fils de dieu ». Tomer Sisley est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la soirée des Grammys, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier consacre son Transpi à rendre hommage à Kobe Bryant.

En savoir plus sur Yann Barthes