Quotidien, deuxième partie du 27 janvier 2022 avec Emmanuel Faber et Philippe Lacheau

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 27 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier donne la parole à ceux qui se sentent oubliés dans cette campagne présidentielle et prend des nouvelles du Burkina Faso après le coup d’état militaire de ce week-end. En plateau, Yann Barthès reçoit l’ancien PDG de Danone, Emmanuel Faber, à l’occasion de la sortie de son livre « Ouvrir une voie ». Il reçoit ensuite un (presque) super-héros : l’acteur et réalisateur Philippe Lacheau pour son film « Super-héros malgré lui ». Enfin, Willy Papa nous parle du dernier hobby de Damien Hirst, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier regarde le JT de TF1 dans son Canap.