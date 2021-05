Quotidien, deuxième partie du 27 mai 2021 avec Guillermo Guiz et Michelle Dayan

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 27 mai 2021 : dans le cadre du Beauvau de la Sécurité, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti et les principaux syndicats de police étaient réunis ce jeudi au ministère de l’Intérieur. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi les débats. En plateau, Yann Barthès reçoit l’avocate Michelle Dayan pour parler de la lutte contre les féminicides en France et dans le monde. Il reçoit ensuite l’humoriste Guillermo Guiz à l’occasion de son retour sur scène avec son second spectacle, « Au suivant ». Dans son Petit Q, Willy Papa fête le retour du festival de Glastonbury, Laurent Macabiès prouve la grande modestie de François Bayrou dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier regarde Affaire conclue sur France 2 dans son Canap.