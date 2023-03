Quotidien, deuxième partie du 27 mars 2023 avec Edouard Philippe

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 27 mars 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe les affrontements de Sainte-Soline, s’intéresse aux prétendants à la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT et au Congrès du parti d’Edouard Philippe. Ambre Chalumeau s’intéresse à la Culture et à ses rapports souvent conflictuels avec le monde politique et Maïa Mazaurette questionne l’intérêt du poil dans l’image de la virilité masculine. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les réactions des médias britanniques après l’annulation de la visite en France du roi Charles III.