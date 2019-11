Quotidien, deuxième partie du 27 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 27 novembre. Valentine Oberti nous parle du hashtag « Uber c’est over » qui dénonce les violences sexuelles commises par des chauffeurs VTC et Paul Larrouturou s’intéresse aux avancées de la campagne de Cédric Villani à la mairie de Paris. En plateau, Yann Barthès reçoit la chanteuse Clara Luciani et les pâtissiers Cédric Grolet, Yohan Caron et François Deshayes. Depuis quelques jours, des centaines de témoignages de femmes harcelées ou agressées sexuellement par des chauffeurs VTC témoignent sous le hashtag « Ubercestover ». Elles dénoncent des comportements abusifs, allant de propos déplacés au viol. On en parle avec Valentine Oberti. "L'ovni Villani", "L'excentrique Villani" : depuis l'annonce de sa candidature à la mairie de Paris, Cédric Villani intrigue. Paul Larrouturou l'a rencontré pour une longue interview. Après le succès de son album Saint-Victoire, Clara Luciani dévoile cinq nouveaux titres disponibles dans sa Version Gold. Elle est sur la scène de Quotidien pour interpréter l’un de ses inédits : « Ma sœur ». Il a deux titres de « Meilleur pâtissier du monde » à son actif et il officie dans les cuisines du Meurice, l’un des plus grands palaces parisiens. Le français Cédric Grolet est accompagné de ses bras droit, Yohan Caron et François Deshayes sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la dernière voiture d’Elon Musk, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler détective fait son enquête de la semaine et Étienne Carbonnier débriefe le match Real-PSG.

En savoir plus sur Yann Barthes