Quotidien, deuxième partie du 27 novembre 2020

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 27 novembre 2020 : on retourne en Arménie avec Paul Gasnier qui suit l’exode des habitants du Haut-Karabagh depuis la capitulation du pays en faveur de l’Azerbaïdjan. De retour en plateau, Yann Barthès échange avec la journaliste spécialiste d’Angela Merkel, Marion van Renterghem, puis avec l’acteur Benjamin Laverhne de la Comédie Française à l’occasion de la sortie prochaine du film « Le discours » et enfin le chanteur Ben Mazué pour la sortie de son dernier album, « Paradis ». Angela Merkel a fêté son quinzième anniversaire à la tête de l’Allemagne. Aujourd’hui considérée comme la femme la plus puissante du monde, la chancelière allemande est pourtant partie de loin : au début de son engagement politique, peu lui prédisaient une telle carrière. La journaliste Marion van Renterghem, grande spécialiste d’Angela Merkel, grand-reporter et lauréate du prix Albert-Londres, a publié il y a quelques années « Angela Merkel, l’ovni politique ». Sur le plateau de Quotidien, elle nous dresse son portrait. Benjamin Lavernhe est acteur et puisqu’il est passé par l’Académie française, c’est désormais comme ça qu’on le présente : Benjamin Lavernhe de la Comédie Française, comme une addition à son nom de famille. On l’a découvert dans « Le sens de la fête » et dans « Antoinette dans les Cévennes ». En cette fin d’année, il est à l’affiche de « Le discours », un film signé Laurent Tirard et adapté d’un roman de Fab Caro. On en parle avec Benjamin Lavernhe sur le plateau de Quotidien. Ben Mazué revient avec un nouvel album, « Paradis ». Une bulle d’air qu’il nous fait découvrir sur le plateau de Quuotidien. Puisqu’on est vendredi, on retrouve La Mondaine qui s’est invitée chez le chef Jean-François Piège ce week-end, les silences de Jenna Castetbon et le Canap spécial Foufous de l’Assemblée d’Étienne Carbonnier.