Quotidien, deuxième partie du 28 avril 2022 avec Vincent Rondot et le général Dominique Trinquand

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 28 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le fiasco de la visite de Jordan Bardelle (RN) dans le Var, se demande si Emmanuel Macron est aussi écolo qu’il le dit et s’intéresse au nouveau parti de Jean-Pierre Chevènement. En plateau, on fait le point sur la situation en Ukraine avec le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU. On s’intéresse ensuite aux pharaons et à leurs mystères avec le directeur du département des Antiquités égyptiennes du Louvre, Vincent Rondot. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa brosse le portrait du Youtube Mr. Beast, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier débriefe le dernier Top Chef.