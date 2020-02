Quotidien, deuxième partie du 28 février 2020 avec Thomas Porcher, Aloïse Sauvage et Pascale Clark

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay la seconde partie de Quotidien du 28 février 2020. Paul Larrouturou fait le point sur la cérémonie des César qui a lieu ce vendredi soir malgré la polémique Polanski. En plateau, Yann Barthes reçoit Thomas Porcher à l’occasion de la sortie de son livre « Les délaissés » et la journaliste Pascale Clark vient nous parler de son roman, « Mute ». Ce vendredi se tient la 45ème cérémonie des César dans une ambiance particulièrement tendue. L’annonce des 12 nominations de Roman Polanski, pourtant visé par plusieurs accusations de viol, a créé une déflagration dans le monde du cinéma français. Acculée par les critiques de nombreux acteurs, actrices et professionnels du cinéma, la direction de l’Académie des César a annoncé sa démission collective deux semaines avant la cérémonie. Roman Polanski et Jean Dujardin ont quant à eux fait savoir en fin de semaine qu’ils n’assisteraient pas à la remise des trophées. Depuis l’annonce des nominations, de nombreux collectifs féministes ont multiplié les actions contre Roman Polanski, notamment via des campagnes d’affichage dans les rues de Paris. Paul Larrouturou fait le point sur la situation juste avant le début de la cérémonie. Thomas Porcher revient ce printemps avec un nouvel essai « Les délaissés : comment transformer un bloc divisé en force majoritaire ». Dans ces pages, l’économiste déroule un véritable programme pour changer la France et donner de la voix à la « majorité délaissée ». Thomas Porcher nous en parle sur le plateau de Quotidien. C’est la nouvelle sensation de la scène française et vous allez en entendre beaucoup parler dans les prochaines semaines. Aloïse Sauvage sort son premier album « Dévorantes » ce vendredi et elle nous offre son titre « À l’horizontale » sur la scène de Quotidien. Les auditeurs de France Inter, de RTL ou d’Europe 1 connaissent sa voix : pendant plus de 20 ans, Pascale Clark a rythmé les ondes de la radio française. Retirée des studios, Pascale Clark se raconte dans un nouveau livre, « Mute », paru le 19 février dernier. Elle y raconte son parcours de journaliste, de France Inter, à France 2, en passant par Canal +. Elle y aborde également des thèmes beaucoup plus personnels, comme la mort de sa mère. Pascale Clark est sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, on retrouve les Silences de Jenna Castetbon, le dernier jour de la Mondaine au Salon de l’Agriculture et la chronique de Laura Felpin, qui se met aujourd’hui dans la peau d’une candidate à la mairie de Paris. Et comme toujours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.