Quotidien, deuxième partie du 28 février 2022 avec François Hollande

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 28 février 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier donne la parole à deux jeunes Ukrainiennes pour témoigner de la situation sur place. Avec Paul Moisson et Paul Bouffard, il revient sur la situation des 500 000 réfugiés ukrainiens, dont plus de la moitié tentent de passer en Pologne. Enfin, il donne la parole aux Russes, massivement mobilisés contre la guerre, grâce à notre journaliste sur place, Dimitri Boulba. En plateau, on fait le point sur la situation avec l’ancien président de la République, François Hollande. Qui peut arrêter Vladimir Poutine ? Une solution pacifique est-elle encore possible ? Pour terminer l’émission, Willy Papa nous offre un peu de détente avec son Petit Q spécial palmarès des SAG Awards, Anne Depétrini déclame son ode à la paix et Étienne Carbonnier nous emmène chez les petits champions du roller dans son Transpi.