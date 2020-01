Quotidien, deuxième partie du 28 janvier 2020 avec Caroline Vigneaux et Gwendal Poullennec

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 28 janvier. On parle de l’interdiction des grenades GLI-F4 avec Paul Gasnier et de la polémique autour de la jeune Mila avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthès reçoit le patron du guide Michelin, Gwendal Poullennec et l’humoriste Caroline Vigneaux. Mila, une adolescente de 16 ans, subit depuis plusieurs jours une vague d’insultes et d’intimidation sur les réseaux sociaux après avoir posté une vidéo très virulente contre l’Islam. De nombreux médias ont relayé le harcèlement de la jeune fille, et à droite et à l’extrême-droite, l’affaire a rapidement fait réagir. À gauche, pourtant, très peu de voix se sont élevées pour défendre la jeune femme. Ce week-end, Christophe Castaner a annoncé l’interdiction à effet immédiat des grenades de type GLI-F4, jugées trop dangereuses. Pourtant, l’arrêt de ces grenades était acté depuis… 2013. Certains y voient un coup de com’, d’autant que la grenade GM2L, qui doit remplacer la GLI-F4 est elle aussi considérée comme dangereuse.On en parle avec Paul Gasnier. 120 ans après sa création, le guide Michelin fait toujours la pluie et le beau temps de la gastronomie à travers le monde. Pourtant, ces derniers mois, il est de plus en plus critiqué. A l’occasion du palmarès 2020 du Guide Michelin, son patron, Gwendal Poullennec est sur le plateau de Quotidien. Elle a fait tomber la robe d’avocate pour devenir humoriste et depuis on ne parle plus que d’elle. Caroline Vigneaux est actuellement à l’affiche de son nouveau spectacle, « Caroline croque la pomme » en tournée dans toute la France. De passage à Paris, elle est sur le plateau de Quotidien pour nous parler changement de vie, égalité homme-femme, tabous et féminisme. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du tuto cuisine de Paris Hilton, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Étienne Carbonnier nous emmène à la Spartan Race.

