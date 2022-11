Quotidien, deuxième partie du 28 novembre 2022 avec Laeticia Hallyday et Anisha

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 28 novembre 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse aux difficultés traversées par le monde de la Tech, fait le point sur la situation en Chine et Sophie Dupont débriefe l’anniversaire des six mois d’Elisabeth Borne à Matignon. Yann Barthès reçoit Laeticia Hallyday à l’occasion de l’ouverture d’une gigantesque exposition consacrée à Johnny Hallyday, tout juste cinq ans après sa disparition. Yann Barthès reçoit Alice Ekman pour tout comprendre du mouvement de protestation en Chine. Il reçoit ensuite Anisha, la grande gagnante de la Star Academy 2022 pour débriefer avec elle ses sept semaines au château, sa victoire et ses projets pour l’avenir.