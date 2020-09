Quotidien, deuxième partie du 28 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien du 28 septembre : les « Proud Boys » de Portland, la suite du procès des attaques de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher et, en plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste et économiste François Lenglet puis Vincent Dedienne et Camélia Jordana pour « Parents d’élèves ». Comme tous les soirs, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Willy Papa nous donne des nouvelles de Mariah Carey, Etienne Carbonnier nous emmène à Koh Lanta et Laura Felpin fait sa bande annonce de la semaine.