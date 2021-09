Quotidien, deuxième partie du 28 septembre 2021 avec Ed Sheeran

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 28 septembre : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient avec Azzeddine Ahmed-Chaouch sur le premier jour des auditions des victimes des attentats du 13 novembre et on retrouve Abda Sall à bord de l’Ocean Viking. En plateau, Yann Barthès reçoit Ed Sheeran à l’occasion de la sortie très prochaine de son nouvel album « = ». Sur la scène de Quotidien, le chanteur britannique interprète « Shivers », l’un de ses nouveaux titres. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le concert Global Citizen Live contre la pauvreté, pour la défense de l’environnement et l’équité vaccinale, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, tandis que Pablo Mira délivre la bonne parole du Réac’ français et qu’Étienne Carbonnier nous parle du level expert de l’émission d’aventure dans son Canap.