Quotidien, deuxième partie du 29 août 2022

Au programme de la seconde partie de Quotidien du 29 août : on accueille les premiers invités de cette septième saison. Sur le plateau de Quotidien, Yann Barthès rend hommage au travail des pompiers français qui ont lutté tout l’été contre des incendies records. Il reçoit le Contrôleur Général Grégory Allione, le Lieutenant-Colonel Philippe Harguindeguy, Raphaël Rondot et Emmanuelle Carol. Yann Barthès reçoit ensuite la nouvelle reine du Drag français : Paloma, vainqueure de la saison phénomène de Drag Race France. Pour bien commencer la saison, on retrouve également le Morning Glory de Clémence Abafour et Agathe Gros, la nouvelle chronique de Pablo Mira, « 4 minutes douche comprise », l’incontournable Petit Q de Willy Papa et le Transpi d’Étienne Carbonnier.