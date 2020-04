En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 29 avril 2020. Dans son Moment de vérité, Salhia Brakhlia s’intéresse aux motivations du gouvernement pour lancer le déconfinement des Français. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous parle de cette maladie mystérieuse qui touche les jeunes enfants et Paul Larrouturou s’intéresse au gouvernement de « l’après ». En plateau, Yann Barthes reçoit la docteure et animatrice télé Marina Carrère d’Encausse et on fait la playlist de confinement de Charline Vanhoenacker. Paul Gasnier et Paul Bouffard poursuivent leur tour de la France confinée dans l’Hérault et Julien Bellver décrypte les réactions au discours d’Edouard Philippe. Comme tous les soirs, le chef Juan Arbelaez nous propose une nouvelle recette, Willy Papa nous donne des nouvelles des people confinés dans son Petit Q, Etienne Carbonnier va faire un tour chez nos amis de KTO, Laurent Macabiès décrypte les interviews politiques dans son Morning Glory et Alison Wheeler anime un nouveau numéro de QFMTV.