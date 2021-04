Quotidien, deuxième partie du 29 avril 2021 avec Audrey Fleurot et Jean-Pierre Farandou

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 29 avril : le mouvement MeToo touche désormais le monde de l’équitation. La cavalière Amélie Queguiner accuse le patron de la fédération, Serge Lecomte, de viols répétés. On en parle avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthès reçoit le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, puis l’actrice Audrey Fleurot à l’occasion du lancement de sa nouvelle série événement, « HPI ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les 10 ans de mariage de Kate et William, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier découvre la vendeuse la moins sympa de toute l’histoire d’Affaire conclue.