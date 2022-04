Quotidien, deuxième partie du 29 avril 2022 avec Pascal Perrineau et Alexandre Lacroix

Au programme de la deuxième partie de Quotidien du vendredi 29 avril 2022, le déplacement d’Emmanuel Macron sur un marché dans les Hautes-Pyrénées, la guerre en Ukraine et les préparatifs pour la fête nationale russe. Pascal Perrineau est l’invité de Yann Barthès. Le politologue dresse un portrait du paysage politique français après l’élection présidentielle. Quel quinquennat pour Emmanuel Macron ? Quelles sont les alliances possibles entre les partis en vue des élections législatives ? Jenna Castetbon résume la semaine dans Les Silences, avec notamment le second tour de la présidentielle, la guerre en Ukraine et une nouvelle doyenne de l’humanité. Fait-on l’amour correctement ? C’est la question à laquelle répond l’écrivain et philosophe Alexandre Lacroix invité de Quotidien. Le Flash Mode de Marc Beaugé revient sur le week-end électoral du second tour et sur les détails stylistiques qui ont fait réagir au procès Johnny Depp vs Amber Heard. Cette semaine, Anne Depétrini nous parle des promesses. Un point commun que l’on retrouve en amour et en politique. Pour terminer, la Mondaine Clémence Majani s'invite à la Foire de Paris qui fait son retour après deux ans d’absence.