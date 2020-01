Quotidien, deuxième partie du 29 janvier 2020 avec Vincent Dedienne, Catherine Frot et Boyan Slat

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 29 janvier 2020. On revient sur les affrontements entre policiers et pompiers avec Paul Gasnier et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’homme qui veut nettoyer les océans, Boyan Slat et le duo Vincent Dedienne/Catherine Frot pour leur pièce « La carpe et le lapin ». Les images ont fait le tour du monde : celles de pompiers matraqués par des CRS lors de la manifestation parisienne du 28 janvier. Sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les JT ces images ont beaucoup fait réagir. On en parle avec Paul Gasnier. Boyan Slat a 25 ans et il s’est fixé un objectif : nettoyer les océans des tonnes et des tonnes de plastiques qui le polluent. Pour y parvenir, il a inventé un système révolutionnaire, une barrière flottante qui filtre l’eau des océans pour en enlever plastiques, déchets et autres pollutions. Boyan Slat a également fondé une ONG, « The Ocean Cleanup » afin de récolter des fonds pour nettoyer et préserver les océans de la planète. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. C’est sans doute le projet le plus secret de ce début d’année 2020. Catherine Frot et Vincent Dedienne se donnent la réplique sur la scène du théâtre de la porte Saint Martin dans « La carpe et le lapin ». Une pièce dont on ignore… presque tout, si ce n’est qu’il s’agira d’un « cadavre exquis ». Vincent Dedienne et Catherine Frot sont sur le plateau de Quotidien pour lever un peu de mystère. Mais pas trop non plus, pour ne pas gâcher l’effet de surprise. Dans son Petit Q, Willy Papa brosse le portrait de Conor McGregor, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler détective fait son enquête de la semaine et Étienne Carbonnier nous fait découvrir l’Amour est dans le pré version québécoise.

