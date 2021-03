Quotidien, deuxième partie du 29 mars 2021 avec Jean-François Timsit et Patrick Timsit

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 29 mars : deux mois après le coup d’État militaire, Paul Gasnier fait le point sur la situation en Birmanie. En plateau, Yann Barthès reçoit le chef du service de réanimation de l’hôpital Bichat à Paris, Jean-François Timsit, pour parler des mauvais chiffres de l’épidémie. Il reçoit ensuite Patrick Timsit, qui s’ennuie après plus d’un an de Covid, et qui a décidé de venir nous faire un coucou sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse au succès du prince Harry dans la Silicon Valley, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe le dernier Koh Lanta.