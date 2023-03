Quotidien, deuxième partie du 29 mars 2023 avec Zar Amir Ebrahimi

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 29 mars 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier prend des nouvelles du front ukrainien, il nous présente « Les Soulèvements de la Terre », le mouvement écolo mis en cause par Gérald Darmanin après les violences de Sainte-Soline et Sophie Dupont passe la journée avec le député Karl Olive. En plateau, Yann Barthès reçoit l’actrice Zar Amir Ebrahimi, voix off du documentaire bouleversant et nécessaire « Sept hivers en Iran ». Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa revient sur le procès de Gwyneth Paltrow.